Красногорск, , 22:56 — REGNUM Водитель, протащивший сотрудника полиции на двери своего автомобиля, задержан в Московской области. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл 3 мая в деревне Корытцево. Сотрудники полиции осуществляли патрулирование улиц. Один из сотрудников подошёл к водителю автомобиля Mercedes со стороны водительской двери с целью проверки документов.

Водитель резко тронулся с места, сотрудник полиции зацепился за дверь автомобиля и водитель протащил полицейского несколько метров по проезжей части, прежде, чем тому удалось освободиться.

Водитель с места происшествия скрылся, сотрудник полиции получил травму головы и был госпитализирован. В настоящее время нарушитель задержан, его доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о полицейском, пострадавшем из-за водителя, ездившего без прав в городе Кисловодске.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кисловодске полицейский пострадал из-за водителя, ездившего без прав