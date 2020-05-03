Киров, , 22:42 — REGNUM Ребёнок и взрослый погибли, ещё двоих человек разыскивают после опрокидывания лодки на реке в Кировской области. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в Фаленском районе днём 3 мая. Четыре человека, мужчина, женщина и двое малолетних детей, отправились на прогулку в лодке по реке Чепца. Лодка перевернулась и люди оказались в воде.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция на месте происшествия. По предварительным данным, люди в лодке не приходились друг другу родственниками.

В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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