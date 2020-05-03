Тольятти, Самарская область, , 21:49 — REGNUM У двух сотрудников российской автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ» подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Об этом 3 мая сообщается на официальной странице профсоюза завода в социальной сети «ВКонтакте».

"На заводе увеличилось количество зараженных — до двух человек. Это сотрудники службы цепочек поставок (логистика) и прессового производства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент предприятие совместно с врачами и Роспотребнадзором осуществляет мероприятия по установлению круга лиц, контактировавших с зараженными, с последующей их изоляцией.

В профсоюзе уточнили, что число сотрудников компании, находящихся на обязательной изоляции, достигло 11, из которых один — в Москве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, компания «АвтоВАЗ» возобновила свою работу с 13 апреля, после нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным. Позднее руководство завода приняло решение о приостановке производства в период с 29 апреля по 18 мая из-за праздничных дней, выпадающих на это время, и отпусков сотрудников. Кроме этого, в компании рассчитывают с 29 июня перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за предполагаемой инертности авторынка страны.

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