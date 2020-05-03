Рига, , 21:44 — REGNUM В Латвии начато расследование по факту потери управления экспериментальным беспилотником, сообщил 3 мая журналистам представитель Агентства гражданской авиации (АГС) Айвис Винцев.

Где находится дрон, до сих пор неизвестно. К поискам 5,5-метрового беспилотного аппарата подключили армейский самолет Ан-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая в Латвии признали потерю управления беспилотным летательным аппаратом компании UAVFactory. 2 мая во время полёта дрона размерами 5,5 метра на 3,5 метра отключилась система дистанционного управления и аппарат улетел в неизвестном направлении.

Дрон способен летать до 90 часов со скоростью до 70 км/час.

Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета — примерно 70 км в час. Горючего ему хватит примерно на 90 часов.

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