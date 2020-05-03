Ногинск, Московская область, , 19:24 — REGNUM В Московской оласти в районе Ногинска потушен низовой лесной пожар. Об этом сегодня, 3 мая, сообщают экстренные службы региона.

Напомним, что возгорание сухой растительности в квартале №9 Ногинского лесничества произошло на площади 0,2 гектара.

По предварительный данным, пожар возник в следствие поджога. Подозреваемый — 15-летний подросток. Его задержали и доставили в Балашихинский отдел полиции для установления личности и дальнейшего разбирательства.

К 17:45 экстреннвм службам удалось полностью потушить пожар.