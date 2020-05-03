Рига, , 19:12 — REGNUM Стали известны некоторые подробности инцидента с беспилотным летательным аппаратом в Латвии. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает портал Delfi.

Речь идет о беспилотном летательном аппарате, который принадлежит латвийской компании UAVFactory, которая занимается производством БПЛА. Сейчас этот БПЛА бесконтрольно летает в воздушном пространстве Латвии.

Оказалось, что связь между БПЛА и наземным оператором пропала во время очередного тестового полета. На такие случаи беспилотники оснащены функцией автоматического отключения двигателя, которая должна сработать при потере контроля над БПЛА.

Однако что-то пошло не так и данная система не сработала.

Теперь БПЛА бесконтрольно летает в воздушном пространстве Латвии. Из-за этого даже пришлось закрыть аэропорт Риги.

Данный беспилотник может летать до 90 часов.