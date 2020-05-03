Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, , 19:05 — REGNUM Житель ямальского города Муравленко 3 мая поджёг два дома. Об этом сообщает пресс-служба в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Сигнал о возгорании в деревянном двухэтажном доме на улице Пионерской поступил в 10:33 по местному времени (08:33 мск). В подъезде некто поджёг детскую коляску. Пожарные эвакуировали жильцов дома с помощью выдвижной лестницы. Сгорели 60 кв. м площади. Одна семья размещена в маневренном фонде, остальные жильцы после ликвидации пожара вернулись в квартиры.

Злоумышленник, который поджёг коляску, найден и задержан. Кроме того, по его признанию, в ночь на 3 мая он попытался поджечь ещё один дом, но возгорание там ликвидировали жильцы самостоятельно. Там пострадали детские санки, стоящие в подъезде.