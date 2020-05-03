Москва, , 18:42 — REGNUM Предмет, похожий на боеприпас времён Великой Отечественной войны, был обнаружен возле торгового центра в Зеленоградском административном округе Москвы. Об этом 3 мая сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Потенциально взрывоопасный предмет был обнаружен возле торгового центра «Столица» в районе Крюково. По предварительным данным, боеприпас является миной от миномёта.

В настоящее время место обнаружения опасной находки оцеплено и огорожено, на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб, ожидается прибытие кинологов и специалистов-взрывотехников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вывозе на утилизацию снаряда времён войны, обнаруженного на севере Москвы.

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