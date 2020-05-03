Львов, Украина, , 18:58 — REGNUM На Украине футбольный клуб Львова «Карпаты» вынес строгое предупреждение своему полузащитнику Алексею Хахлёву за опубликованную в социальных сетях фотографию на фоне изображения советского политического и государственного деятеля Владимира Ленина. Об этом 3 мая сообщается на сайте футбольного клуба.

«Футбольный клуб «Карпаты» считает недопустимым размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики», — говорится в заявлении.

Кроме этого, в клубе подчеркнули, что проинформировали игрока «о более серьёзных санкциях», если подобного рода «недостойный поступок» повторится вновь.

Пресс-служба ФК «Карпаты» также процитировала слова самого игрока, который признал свою вину, назвав размещение данной фотографии «неуместной шуткой».

«Бывают шутки уместны и неуместны. Мое последнее размещенное фото именно из разряда неуместных шуток. Прошу прощения у всех, кого этим оскорбил», — цитирует пресс-служба клуба слова Хахлёва.

Напомним, скандал разгорелся после того, как полузащитник львовского футбольного клуба «Карпаты» Алексей Хахлёв решил поздравить с днем рождения свою бабушку и разместил в сториз фотографию, на которой он вместе с ней держит красный флаг с изображением Ленина. Вскоре эта фотография со страницы футболиста в социальной сети была удалена.

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