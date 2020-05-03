Красногорск, , 17:40 — REGNUM Лесной пожар произошёл на площади меньше гектара в Ногинском лесничестве в Московской области. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Низовой пожар общей площадью 0,2 га был обнаружен при наземном патрулировании в 15:50 мск на территории Ногинского лесничества в квадрате №9. Угрозы ближайшим населённым пунктам нет, информация о пострадавших не поступала.

В районе пожара группой патрулирования был задержан подросток 15-ти лет, которого доставили в Балашихинский отдел полиции для установления личности и дальнейших разбирательств. По предварительной информации, подросток подозревается в поджоге сухой травы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном травяном пожаре в Азовском районе Ростовской области, в результате которого погибли множество мелких животных и птиц.

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