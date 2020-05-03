Рига, , 17:33 — REGNUM В воздушном пространстве Латвии летает в неизвестных направлениях пятиметровый беспилотник, угрожающий безопасности авиарейсов, сообщает 3 мая министр транспорта Латвии Талис Линкайтс на своей странице в Twitter.

Из-за этого инцидента закрыто воздушное пространство аэропорта «Рига», а подлетавший к нему самолет авиакомпании SmartLynx рейса Урумчи — Рига был перенаправлен в Таллин.

Управление беспилотным летательным аппаратом размером 5,5 метра было потеряно 2 мая. Аппарат массой 26 кг способен автономно летать на протяжении 90 часов со скоростью 70 км/час.

Дрон принадлежит компании UAVFactory, поставляющей такие аппараты и в армию Латвии.

Несколько облегчает положение то, что из-за пандемии коронавируса отменены международные пассажирские авиарейсы.

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