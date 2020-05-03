Тюмень, , 16:57 — REGNUM В Тюменской области введён особый противопожарный режим, запрещающий посещение гражданами лесов. Об этом на своём паблике в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава региона Александр Моор.

Менее, чем за месяц сотрудники МЧС по Тюменской области выезжали для тушения возгорания травы 388 раз, огнем повреждены около 400 гектаров леса. Согласно данным прокуратуры региона, за аналогичный период 2019 года было всего 12 пожаров на общей площади 74,51 гектаров.

«Практика показывает, что 99,9% лесных пожаров возникают по вине человека, из-за неосторожной искры или пала травы», — отметил Александр Моор.

На время майских праздников в регионе усилено патрулирование, для мониторинга ситуации в тюменских лесах используются беспилотники.