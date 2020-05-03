Калининград, , 16:36 — REGNUM В Калининграде зарегистрировали первый случай смерти медицинского сотрудника, работавшего с пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом 3 мая сообщается на официальном сайте регионального министерства здравоохранения.

Отмечается, что умершая 65-летняя медицинская сестра Надежда Дивак работала в пульмонологическом отделении областной клинической больницы с пациентами, которые были госпитализированы в учреждение с подозрением на коронавирус.

«Причиной (смерти — Ред.) стал коронавирус, и такая потеря — первая в наших рядах, что еще раз доказывает то, что COVID-19 — не миф, не призрак, а реальная и, как мы видим, к сожалению, смертельная угроза», — приводит пресс-служба ведомства слова министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко.

Глава минздрава также выразил слова соболезнования родным и близким скончавшейся медсестры и отметил, что медики первыми принимают на себя удар в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Сегодня ваш труд как никогда неимоверно тяжелый и самоотверженный. Поэтому еще раз прошу вас, пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности. Это касается не только сотрудников инфекционной больницы, но и всех, кто сегодня в строю», — добавил Кравченко.

Напомним, по данным оперативного штаба Калининградской области, по состоянию на 3 мая в регионе зарегистрировано 479 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки было выявлено 41 заражение. С начала эпидемии выздоровели 114 человек, девять скончались. В связи с подозрением на коронавирусную инфекцию под медицинским наблюдением находятся 1960 человек, из них 149 содержатся в обсерваторах.

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