Токио, , 15:56 — REGNUM Возле побережья острова Кюсю, находящегося на юге Японии, в Тихом океане были зафиксированы подземные точки магнитудой 6,0. Об этом 3 мая сообщает японское метеорологическое управление.

Также уточняется, что очаг подземных толчков располагался на глубине примерно в 10 км, под дном Тихого океана, землетрясение ощутили проживающие в префектурах Кагосима, Кумамото и Миядзаки.

При этом данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют, угроза цунами не объявлялась.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вблизи индонезийской провинции Ачех произошло землетрясение магнитудой 5 баллов.