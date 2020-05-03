Минск, , 15:38 — REGNUM В городе Слуцк в результате пожара в общежитии эвакуировали 93 человека, в том числе двадцать детей, сообщили 3 мая в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии.

Сообщение о возгорании поступило на диспетчерский пульт накануне, 2 мая в 23:12. Прибывшие на место пожара сотрудник МЧС обнаружили, что возгорание произошло в комнате на пятом этаже. Мужчина, проживающий в комнате самостоятельно покинул место пожара.

«Работниками МЧС совместно с администрацией объекта эвакуированы 93 человека (из них 20 детей)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Огонь повредил имущество, оставил копоть на стенах и потолке комнаты. Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электрических сетей и оборудования.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии произошел пожар на территории интерната для детей-инвалидов.