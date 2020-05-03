Киев, , 15:19 — REGNUM В Киеве двое неизвестных напали на четырёх цыган и сожгли их палатку, заявила волонтёр Вита Зиневич, сообщило 2 мая издание «Левый берег».

По словам потерпевших, рано утром в палатку ворвались два человека. Они распылили слезоточивый газ и начали избивать доской одного из мужчин. Позже злоумышленники подожгли палатку, в которой сгорело большинство вещей и документы.

Волонтёры рассказали, что раньше эти цыгане ездили в Румынию на заработки, а после введения карантина приехали в Киев собирать вторсырьё и просить милостыню.

В полиции Голосеевского района Киева журналистам сообщили, что протокол о происшествии не был составлен, поскольку сами потерпевшие об этом не просили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении мэра Ивано-Франковска было возбуждено уголовное дело. Чиновника заподозрили в ксенофобии после того, как он поинтересовался у местных правоохранителей, почему те не вывезли цыган за пределы города.

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