Самара, , 15:22 — REGNUM Очередную крупную партию защитных масок доставили в Самарскую область. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, эти средства индивидуальной защиты имеют соответствующие сертификаты качества и безопасности.

По словам чиновников, поставки масок налажены. Маски поступают в регион бесперебойно и в больших объемах. Следующая поставка этих средств защиты планируется 6 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области с 1 мая был введен масочный режим, согласно которому все граждане обязаны находиться в общественных местах и транспорте только маске. Первый миллион масок прибыл в регион 30 апреля.

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