Кишинёв, , 14:47 — REGNUM В Молдавии в результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм скончался двухлетний ребенок, сообщает 3 мая Stiri.md.

Авария произошла 2 мая в 21:45 в городе Оргеев. За рулем автомобиля Volkswagen был 59-летний водитель. Во время движения на выезде из города, дорогу в неположенном месте перебегал двухлетний мальчик, которого сбил водитель транспортного средства. Отмечается, что пострадавший был без сопровождения взрослых.

Ребенка доставили в районную больницу города Оргеев, где он скончался от полученных травм. В результате проведенного теста в организме водителя алкоголя выявлено не было. Подробности произошедшего предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов в рамках расследования.

Читайте также: На Кунашире в ДТП погиб пятилетний ребёнок

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДТП на курильском острове Кунашир погиб пятилетний ребенок.