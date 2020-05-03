Киев, , 14:33 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали группу лиц, подозреваемых в серии краж древних икон. Об этом сообщила 2 мая пресс-служба офиса генерального прокурора Украины в социальной сети Facebook.

По данным следователей, банда действовала с 2018 года. Последняя кража произошла 30 апреля 2020 — из храма, расположенного в селе Михайловка Винницкой области, исчезли три иконы 1860 года.

На территории Одессы, Киева и Хмельницкой области были проведены 13 санкционированных обысков, в ходе которых было изъято большое количество икон, оружия совершения преступлений, денежные средства и автомобили.

«Сейчас задержан организатор и два исполнителя преступлений. Они извещены о подозрении в кражах, сопряжённых с проникновением в помещение, совершённых в крупных размерах», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе правоохранители задержали бездомного мужчину, которого подозревают в поджоге Свято-Успенского мужского монастыря.

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