Уфа, , 14:17 — REGNUM Еще 20 участков и один огород подтопило из-за паводка в Уфе. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, подтопление территорий в Кировском и Ленинском районах произошло из-за повышения уровня воды в реке Белой.

Таким образом, на 3 мая в Уфе оказались подтоплены 86 участков, один огород и два жилых дома. Спасатели очистили водопропускные трубы, которые расположены на улицах Воронежской и Карьерной.

Сейчас наблюдается снижение уровня воды в огороде. Отмечается, что в других районах города не наблюдается серьезных изменений.

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