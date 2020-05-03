Кишинёв, , 14:24 — REGNUM Инфраструктуре ряда населенных пунктов Молдавии был нанесен ущерб в результате ливнейи градов, которые прошли с 30 апреля по 2 мая. Об этом сообщили 3 мая в пресс-службе генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел страны.

Так, в населенном пункте Мирное Тараклийского района дождем и градом были повреждены 2 гектара садов.

На автомобильной дороге «Бельцы — Саратены» дождь размыл участок дороги, а на трассе «R-14» недалеко от населенного пункта Бэнешть Теленештского района был поврежден мост. Восстановлением конструкции моста занимаются специалисты.

В населенном пункте Вадул луй Исак Кагульского района специалисты генеральной инспекции по чрезвычайным откачали воду из дворов двух домовладений. Также специалистам комиссии по ЧС предстоит оценить ущерб, нанесенный в результате непогоды.

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