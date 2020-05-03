Уфа, , 13:59 — REGNUM Женщине с ребенком удалось спастись во время пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 3 мая текущего года пожарные были подняты по тревоге на тушение пожара в жилом доме в с. Улу-Теляк.

Прибыв на место возгорания они обнаружили сильное задымление на первом этаже. Там горело домашнее имущества.

Отмечается, что погибших и пострадавших в огне зарегистрировано не было потому, что хозяйка дома услышала тревожный сигнал пожарного извещателя и вместе с 9-летним сыном срочно покинула помещение.

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