Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Пьяный петербуржец напал на врачей скорой помощи, которые приехали оказать помощь его матери. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным СМИ, медики подозревали у пожилой женщины коронавирусную инфекцию.

В субботу, 2 мая, около 22:40 в полицию сообщили о скандале в одной из квартир дома №26 по Шпалерной улице в центре Петербурга: туда приехала бригада медиков на вызов. Когда правоохранители прибыли на место, оказалось, что 42-летний пьяный мужчина накинулся на врачей, оказывающих помощь его 74-летней матери.

Несмотря на неоднократные просьбы прекратить свои агрессивные действия, гражданин продолжал угрожать физической расправой медикам бригады скорой помощи. В итоге нетрезвого петербуржца пришлось самого доставить в медучреждение: он порезал руку, когда ударил по стеклянной части межкомнатной двери.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

"Как и всегда, полиция Петербурга жестко пресекает любые факты агрессии в отношении медицинских работников, особенно в сложившейся эпидситуации», — заметили в ГУ МВД.