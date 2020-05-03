Уфа, , 13:29 — REGNUM Водитель автомобиля погиб после наезда на дерево в Башкирии. Об этом 3 мая сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

По его словам, дорожное происшествие произошло рано утром 3 мая в Дуванском районе.

По предварительной версии, 31-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Toyota Corolla» ехал по автотрассе Дуван-Лемазы. На 4 км во время поворота его автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина получил не совместимые с жизнью травмы, от которых и погиб на месте ДТП. 27-летний пассажир этого автомобиля — родной брат погибшего, был доставлен в больницу.

Отмечается, что стражи порядка выясняют все обстоятельства аварии.

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