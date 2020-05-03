Ярославль, , 12:29 — REGNUM В Ярославской области коронавирусная инфекция за все время пандемии выявлена у 710 человек. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Дмитрия Миронова. За минувшие сутки в регионе выздоровело 19 человек, новых летальных случаев нет. Выявлено 76 новых инфицированных. Первый заболевший появился в Любимском районе.

Ярославская инфекционная больница

«Заболевших с начала периода 710: Ярославль — 316; Гаврилов-Ямский МР — 100; Рыбинск — 92; Тутаевский МР — 46; Переславский городской округ — 33; Ростовский МР — 29; Рыбинский МР — 23; Ярославский МР — 21; Угличский МР — 16; Даниловский МР — 9; Некрасовский МР — 9; Первомайский МР — 5; Некоузский МР — 4; Борисоглебский МР — 4; Большесельский МР — 2; Любимский МР — 1. При любой возможности оставайтесь дома. Берегите себя и окружающих», — отмечает губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Всего в Ярославской области выздоровело 99 человек, пять летальных исходов. На лечении в данный момент 606 пациентов с коронавирусом, на карантине 1271 человек, которые контактировали с заболевшими. За последние 24 часа в Ярославской области проведено 736 тестов на коронавирус.

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