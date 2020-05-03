Кострома, , 12:20 — REGNUM В Костромской области ещё у 12 человек диагностировано наличие вируса SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Карта заболеваемости Региональный оперштаб

Коронавирус подтвердился у 5 жителей села Пыщуг. В Шарье и Буйском районе за сутки выявили 4 инфицированных, еще один заражённый установлен в Нерехте. Также вирус подтвердился у двух приезжих, которые находятся в Костромской области по работе.

Таким образом, по состоянию на 3 мая в регионе известно о 253 заражённых новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 42 человека.

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