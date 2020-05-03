Ташкент, , 12:17 — REGNUM Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту прорыва дамбы Сардобинском водохранилище в Узбекистане, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уголовное дело возбуждено по статьям Уголовного кодекса 207 (должностная халатность) и 258 (нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ).

Проведение следственных дествий будет осуществляться органами Службы государственной безопасности Узбекистана.

Как сообщалось ранее, после сильного дождяhttps://regnum.ru/news/accidents/2936025.html и штормового ветра утром 1 мая в Сырдарьинской области Узбекистана произошло частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища. Вследствие этого населенным пунктам, коммуникационным сетям и сельскохозяйственным площадям нанесен большой ущерб.

В результате чрезвычайной ситуации около 70 тысяч человек, проживающих в окрестностях Сардобинского водохранилища были эвакуированы на безопасные территории и размещены в специально подготовленных учреждениях в Сырдарьинской и Джизакской областях.

В результате ЧС, 56 человек госпитализированы с различными повреждения, в общей сложности медосмотру подверглись 17,3 тысяч человек.