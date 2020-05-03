Подольск, Московская область, , 12:13 — REGNUM В Подольске Московской области ликвидировали пожар на складе с подсолнечным маслом, сообщили 3 мая в пресс-службе МЧС РФ.

«В 10:24 пожар ликвидирован», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Напомним, сообщение о пожаре на складе, расположенном в деревне Большое Толбино, поступило в экстренные службы в 06:23 мск. В 07:55 пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

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