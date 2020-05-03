Сирийская Арабская Республика, , 11:54 — REGNUM Подрыв фугаса произошёл в юго-западной сирийской провинции Эль-Кунейтра, погибли два мирных жителя. Об этом сообщает 3 мая агентство SANA.

Мина была заложена в районе населённого пункта Ходр. Местные крестьяне рано утром направлялись на работу в район Телль-Хамрия и подорвались на мине. Эту местность ранее контролировала вооружённая группировка «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Агентство отмечает, что боевики, разгромленные в 2018 году правительственными войсками, оставили множество взрывных устройств в южных районах страны. Они оставляли фугасы возле дорог, земельных участков, садов и строений.

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