Сеул, , 11:26 — REGNUM Комитет начальников штабов Южной Кореи считает, что обстрел пограничного поста страны в демилитаризованной зоне, который был проведен со стороны КНДР, не является провокацией. Об этом 3 мая сообщает агентство Yonhap.

Также уточняется, что южнокорейские военные в настоящее время проводят расследование данного инцидента.

Кроме этого, известно, что в результате произошедшего обстрела со стороны республики Корея нет пострадавших и разрушений.

Напомним, пограничный пост, расположенный в центральной части демилитаризованной зоны в Корее, был обстрелян из огнестрельного оружия со стороны КНДР в 7:41 (0:41 мск) по местному времени. В ответ со стороны Южной Кореи было произведено около 20 выстрелов и затем направлено письмо в КНДР с требованием объяснений произошедшего.