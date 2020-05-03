Киев, , 11:18 — REGNUM Сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины продолжают ликвидацию последствий пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и в Житомирской области. Об этом сообщили 3 мая в пресс-службе ведомства.

Так, в Чернобыльской зоне спасатели тушат тлеющий торф в местах, ранее пройденных огнём. На месте работают 173 человека и 56 единиц техники.

В Житомирской области сотрудники ГСЧС борются с огнём на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов. Всего привлечены 327 человек и 62 единицы техники.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения возник ещё 4 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ГСЧС Николай Чечёткин заявил, что главной причиной пожаров является человеческий фактор, а также рассказал, что с начала 2020 года число пожаров в природных экосистемах Украины выросло в 1,5 раза.

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