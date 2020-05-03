Южно-Сахалинск, , 11:16 — REGNUM Ребёнок пяти лет погиб в ДТП на курильском острове Кунашир. Семья спешила в аэропорт Менделеево, водитель не справился с управлением.

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Как сообщило ИА Сахалин. Инфо, трагедия произошла на трассе Южно-Курильск — аэропорт Менделеево. Семья спешила на первый рейс Южно-Курильск — Южно-Сахалинск. Водитель автомобиля не справился с управлением и автомобиль упал в кювет, все пассажиры вылетели через лобовое стекло. Больше всех пострадали водитель автомобиля, отец семейства, его супруга, а их пятилетний ребёнок погиб. Мать и отец малыша, а также управлявший машиной водитель находятся в реанимации. В машине было ещё двое провожающих, их здоровью ничего не угрожает.

Тяжёлых пациентов 3 мая военным вертолётом отправили на соседний Итуруп, оттуда их переправят в Хабаровск, в военный госпиталь — пострадавшая семья военнослужащие.

ГИБДД и следственные органы военной прокуратуры начали проверку по факту происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске в конце апреля из-за открытого канализационного люка на дороге перевернулся микроавтобус с детьми.