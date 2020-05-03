Минск, , 11:00 — REGNUM Принятые в Белоруссии меры противодействия распространению коронавируса «адекватны той ситуации, которая складывается». Об этом 2 мая в эфире государственного телевидения заявил председатель Совета Республики Национального собирания Белоруссии Наталья Кочанова.

По её словам, Александр Лукашенко принял решение не закрывать границы, а также отказался от других принятых в соседних странах мер по противодействию распространению коронавируса, прочитав «тот план действий, который был разработан». В итоге «президент Белоруссии увидел, что жизнь не должна прекращаться».

Кочанова, недавно перемещённая из кресла главы президентской администрации в кресло спикера верхней палаты Нацсобрания, уверена, что «сейчас главное — наличие медицинского оборудования, наличие лекарственных препаратов, врачей и места в больницах»

«Это всё у нас есть», — заверила Кочанова.

Напомним, в Белоруссии до сих пор не закрыты границы, не отменены массовые мероприятия, работают кинотеатры, рестораны и другие заведения. Александр Лукашенко несколько раз заявлял, что не сдавал тест на коронавирус.

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После заявления Лукашенко на хоккейной площадке о пользе спорта коронавирус поразил хоккеистов. После его заявлений на тему коронавируса в мужском монастыре и там были выявлены носители коронавируса. С конца апреля численности инфицированных коронавирусом в Белоруссии прирастает почти по 900 человек за сутки, что некоторые связывают не столько с темпами инфицирования, сколько с более активным тестированием.

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