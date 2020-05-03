Чебоксары, , 10:37 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершённого 1 мая 2020 года. В преступлении подозревают 31-летнего мужчину, жертвой стал его 37-летний брат, который заступился за мать, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По данным правоохранителей, преступление было совершено вечером 1 мая в одной из деревень Марпосадского района. Следствие полагает, что подозреваемый в тот момент был пьян и стал ссориться с матерью, недовольной тем, что сын не работает.

«Ссору услышал находившийся около дома 37-летний брат. Тогда он зашёл в дом и вступился за мать. Между братьями возникла ссора, в ходе которой подозреваемый взял нож и дважды ударил потерпевшего в левую боковую часть туловища и паховую область. От полученных ранений старший брат скончался на месте происшествия», — говорят в следственном управлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в чувашской Козловке перед судом предстал 55-летний мужчина, которого обвинили в смерти 55-летнего знакомого. Конфликт между ними возник из-за 200 рублей.

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