Козельск, Калужская область, , 11:21 — REGNUM 33-летний житель Калужской области при заготовке древесины в нарушение условий договора купли-продажи лесных насаждений и лесного законодательства допустил незаконную рубку леса в Козельском районе. Для того, чтобы избежать крупного штрафа мужчина договорился с участковым лесничим о не составлении протокола и передал лесничему 15 тысяч рублей. Об этом 3 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По факту дачи взятки должностному лицу правоохранителями было возбуждено уголовное дело. Следствием собрана доказательственная база и уголовное дело направлено в суд.

Второй участник коррупционной сделки, участковый лесничий, за получение взятки уже наказан штрафом в размере полумиллиона рублей с лишением права занимать должности в сфере лесного контроля и надзора на два года.

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