Бобруйск, Белоруссия, , 10:31 — REGNUM Двое мужчин подозреваются в угоне трактора МТЗ-50 с двумя прицепами у жителя Бобруйского района Белоруссии. Об этом сообщили 2 мая в управлении внутренних дел Могилевского облисполкома.

Заявление о пропаже трактора поступило в дежурную часть Бобруйского районного отделения внутренних дел 27 апреля. Прибывшие на место происшествия сотрудники государственной автоинспекции задержали двоих ранее судимых мужчин в возрасте 27 и 28 лет по подозрению в угоне техники.

В ходе розыскных мероприятий стало известно, что накануне мужчины приехали в гости к знакомой. После застолья подозреваемые решили прогуляться по окрестностям и угнали трактор, кабина которого не была заперта, а ключи находился в замке зажигания.

По факту угона техники возбуждено уголовное дело, трактор владельцу вернули в исправном состоянии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах были осуждены студенты, угнавшие автомобиль.