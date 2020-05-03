Триполи, , 10:25 — REGNUM Вооруженные силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии атаковали оружейные склады Ливийской национальной армии (ЛНА), в результате чего погибли двое военнослужащих. Об этом 3 мая сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, атака была произведена на стратегически важную авиабазу Ватия, расположенную к востоку от столицы страны, города Триполи.

Помимо двух убитых военных, еще пятеро получили ранения, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, в настоящее время Ливия фактически расколота на несколько конфликтующих анклавов, наиболее крупные из которых ЛНА и ПНС. Конфликт обострился с апреля 2019 года, когда военные ЛНА объявили о наступлении на Триполи.

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