Оренбург, , 10:12 — REGNUM В Оренбурге в ночное время совершено разбойное нападение на доставщика пиццы, сообщает 3 мая пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, вооруженный налетчик напал курьера и, угрожая ножом, пытался забрать продукты питания и деньги. Полиция совместно с сотрудниками Росгвардии оперативно задержала подозреваемого в совершении преступления 19-летнего жителя Саракташского района.

По факту вооруженного нападения возбуждено уголовное дело. Налётчику грозит до десяти лет лишения свободы.