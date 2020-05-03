Ульяновск, , 10:05 — REGNUM Двое братьев в Ульяновске осуждены за убийство по найму. Они забили насмерть битой 44-летнего мужчину, чтобы решить квартирный вопрос. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Ульяновец был забит насмерть вечером 12 июня 2019 года. По данным следствия, злоумышленники подкараулили жертву возле его квартиры в одном из домов по бульвару Новосондецкому, где нанесли ему более 45 ударов деревянными битами. С места преступления братья скрылись, а горожанин скончался от полученных ранений на следующий день в больнице.

«В ходе следствия установлено, что потерпевший после развода со своей супругой длительное время не выезжал из спорной квартиры. Сожитель женщины решил его убить, заплатив своему брату 30 тысяч рублей за соучастие», — говорится в сообщении.

Суд признал двух мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство по найму»). Им назначено 13 лет и 12,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в Ульяновской области началось разбирательство по факту двойного убийства, совершённого на глазах четырёхлетнего ребёнка. Обвинение в преступлении предъявлено ранее судимому 21-летнему парню, который сослался на 57 тыс. рублей долга: с его слов, должник долгое время не возвращал долг, поэтому он решил его убить.

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