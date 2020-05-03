Самара, , 10:06 — REGNUM Два человека пострадали после опрокидывания автомобиля в Самарской области. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло днем 2 мая в Елховском районе.

По предварительной информации, автомобиль «Шевроле», за рулем которого находился нетрезвый водитель, на 5 км автодороги «Самара — Ульяновск — Березовка — Кубань Озеро» съехал с дороги и опрокинулся.

Отмечается, что во время этой аварии пострадал водитель транспортного средства 1983 года рождения и женщина 1984 года рождения, которая находилась в салоне этой машины. Они были доставлены в больницу.

По данному факту стражи порядка проводят проверку.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии мужчина на мопеде сбил 92-летнюю женщину