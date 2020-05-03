Соледар, ДНР, , 09:55 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 155 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 3 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях украинские силовики выпустили в общей сложности 22 мины калибра 120 мм, 54 мины калибра 82 мм, одну управляемую противотанковую ракету, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Минеральное, Каштановое, Спартак, Александровка, Ясное, Донецк (терминал аэропорта, посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Докучаевск, Петровское», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов повреждения получили шесть домов в населённом пункте Старомихайловка. В основном пострадали кровля и стены. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Напомним, ранее в результате миномётного обстрела посёлка Ясное, погиб один военнослужащий Народной милиции ДНР.

Читайте также: В результате обстрела ВСУ погиб военнослужащий Народной милиции ДНР