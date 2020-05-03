Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM По поводу опубликованной видеозаписи с массовой вечеринки на Крестовском острове в Санкт-Петербурге городские власти проведут разбирательство. Об этом информирует пресс-служба комитета по законности и правопорядку Северной столицы.

«По факту публикации будет проведено разбирательство», — сообщили в комитете.

Кроме того, в комитете считают, когда личности участников вечеринки установят им может грозить административная ответственность.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 мая в социальных сетях появилась видеозапись, на которой у «Газпром-Арены» собралось более сотни людей. Жители города проводили экстремальные гонки на автомобилях, танцевали и курили кальяны.