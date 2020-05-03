Уфа, , 09:34 — REGNUM Мужчина вынес из огня девочку в Башкирии. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 2 мая пожарные были подняты по тревоге для тушения пожара в жилом доме в Уфе.

Прибыв на улицу Выгонная они установили, что горит одноэтажный бревенчатый дом с пристроем. Они ликвидировали в пожар.

Отмечается, что до их прибытия мужчина 1995 года рождения, который проживает по соседству, вынес через окно из пылающего здания девочку 2012 года рождения. Позже он и другие мужчины вынесли из огня находившуюся в доме пенсионерку.

В результате во время пожара никто не погиб и не пострадал. Сейчас сотрудники ГУ МЧС по Башкирии рассматривают вопрос о награждении мужчины.

Специалисты выясняют причины возгорания.

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