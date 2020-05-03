Багдад, , 09:18 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке. Об этом 3 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Журналисты отмечают, что трое курдских повстанцев добровольно сложили оружие и сдались турецким войскам, остальные были убиты. Операция прошла в провинции Гара на севере Ирака.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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