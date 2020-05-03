Подольск, Московская область, , 09:21 — REGNUM Возгорание в промышленной зоне в городе Подольске Московской области произошло утром 3 мая. Об этом сообщает пресс-центр областного главка МЧС России.

Сообщение о пожаре на складе, расположенном в деревне Большое Толбино, поступило в экстренные службы в 06:23 мск. В 07:55 пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

На складе хранилось растительное масло. При пожаре произошло частичное обрушение склада.

В тушении задействованы 87 человек, привлечено 24 единицы техники.