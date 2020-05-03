Уфа, , 09:17 — REGNUM Мужчина без прав наехал на мопеде на 92-летнюю женщину в Башкирии. Об этом 3 мая сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожное происшествие произошло вечером 2 мая в с. Чураево. Не имеющий прав 23-летний мужчина, проживающий в д. Каргино, сбил на мопеде 92-летную женщину.

Отмечается, что мужчина управлял автотранспортным средством, находясь в нетрезвом состоянии. Пенсионерка была доставлена в больницу с различными травмами.

Отмечается, что в Башкирии за минувшие сутки стражи порядка задержали 79 нетрезвых водителей.

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