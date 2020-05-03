Донецк, , 09:09 — REGNUM В посёлке Ясное один военнослужащий народной милиции ДНР погиб в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ, сообщили 2 мая в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Украинские силовики открыли огонь в направлении населённого пункта, выпустив около 30 мин из канадских миномётов калибра 60 мм, ранее поставленных на Украину.

«В результате этой коварной провокации, получил ранения не совместимые с жизнью защитник нашей республики, находившийся в это время на боевом посту», — сказано в сообщении.

Одновременно с этим ВСУ обстреляли из БМП посёлок Старомихайловка, в результате чего загорелся один дом, ещё два дома получили повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силы противовоздушной обороны Народной милиции ДНР сбили украинский беспилотник, который пытался сбросить взрывное устройство на село Спартак.

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