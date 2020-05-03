Киев, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Площадь сгоревших в пожарах природных территорий в три раза превышает прошлогодние показатели, заявил 3 мая глава Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины Николай Чечеткин.
По словам руководителя ГСЧС Украины, основной причиной пожара является человеческий фактор: люди или случайно поджигают лес, или проводят весенние палы травы, либо возгорание перекидывается на природные экосистемы в результате поджога мусора на территории домохозяйств.
Только за последние трое суток в Житомирской области возникло порядка 50 пожаров.
Чечеткин призван соотечественников к бдительному и ответственному обращению с огнем.