Киев, , 08:59 — REGNUM Площадь сгоревших в пожарах природных территорий в три раза превышает прошлогодние показатели, заявил 3 мая глава Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины Николай Чечеткин.

«В нашей стране уже с начала года возникло свыше 23 тысяч пожаров в природных экосистемах, что в полтора раза больше, чем в предыдущем году, — заявил Чечеткин. — А площадь, пройденная огнем, увеличилась почти в три раза и достигает почти 60 тысяч га. И это без учета пожаров в зоне отчуждения и последних пожаров в Житомирской области».

По словам руководителя ГСЧС Украины, основной причиной пожара является человеческий фактор: люди или случайно поджигают лес, или проводят весенние палы травы, либо возгорание перекидывается на природные экосистемы в результате поджога мусора на территории домохозяйств.

Только за последние трое суток в Житомирской области возникло порядка 50 пожаров.

Чечеткин призван соотечественников к бдительному и ответственному обращению с огнем.