Штат Джамму и Кашмир, Индия, 3 мая 2020, 09:00 — REGNUM В результате контртеррористической операции в индийском Кашмире погибли пятеро военнослужащих. Об этом 3 мая сообщает Times of India.
По данным журналистов, среди погибших двое офицеров, находящихся в звании майора и полковника. Террористы атаковали военных первыми, ответным огнем были уничтожены двое боевиков.
В данный момент ведется следствие.
Напомним, ситуация в неспокойном штате Джамму и Кашмир значительно осложнилась 5 августа 2019 года, когда власти страны приняли решение ограничить автономию региона. Данный шаг вызвал резкое недовольство со стороны международного сообщества.