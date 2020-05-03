Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 09:00 — REGNUM В результате контртеррористической операции в индийском Кашмире погибли пятеро военнослужащих. Об этом 3 мая сообщает Times of India.

По данным журналистов, среди погибших двое офицеров, находящихся в звании майора и полковника. Террористы атаковали военных первыми, ответным огнем были уничтожены двое боевиков.

В данный момент ведется следствие.

Напомним, ситуация в неспокойном штате Джамму и Кашмир значительно осложнилась 5 августа 2019 года, когда власти страны приняли решение ограничить автономию региона. Данный шаг вызвал резкое недовольство со стороны международного сообщества.