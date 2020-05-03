Зея, Амурская область, , 08:50 — REGNUM В городе Зея Амурской области шквальным ветром повалило деревья и оборвало провода ЛЭП.

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Как сообщило ИА ПортАмур, одно из деревьев, огромная ель, упало на территории местной школы, к частью не задев здание.

Ремонтные бригады устраняют последствия непогоды, восстанавливают электроснабжение.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля сильный ветер повалил в Москве деревья и рекламные щиты.